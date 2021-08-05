Украинский каратистка Анжелика Терлюга на Олимпийских играх-2020 в Токио выиграла группу В с двумя победами и двумя ничьими.

В стартовой схватке она одолела египетскую спортсменку Садву Сайед со счетом 1:0.

Второй поединок против представительницы Казахстана Молдир Жангбырбай завершился ничьей. Терлюга повела в счете 3:0 со старта, но соперница смогла отыграть гандикап и выйти вперед. За несколько секунд до конца украинка сравняла в счете — 4:4.

В третьем бою Анжелика встречалась с австрийкой Беттиной Планк, который тоже завершился ничьей, но сухой.

В заключительном поединке соперницей Терлюгы была японка Михо Мияхарой. Украинская спортсменка одолела свою соперницу со счетом 4:0.

Две победы и две ничьи позволили Анжелике выиграть группу и выйти в противостояние за медали. Все полуфиналистки уже гарантировали себе минимум бронзовые медали.

В полуфинале соперницей Украинские будет представительница Тайбэя Вэнь Цзы-Юнь, которая является двукратным бронзовым призером чемпионата мира.

Кто такая Анжелика Терлюга?

29-летняя украинская каратистка Анжелика Терлюга соревнуется в весовой категории до 55 кг. Она родом из Одессы.

В 2018 году она возглавила рейтинг Международной федерации каратэ в своей весовой категории.

В ее активе победа на чемпионате Европы-2018 в личном кумитэ и победа на чемпионатах Европы в 2017 и 2019 в командном кумитэ.

На Европейских играх-2019 году она завоевала серебряную награду.

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В ее активе десять побед на турнирах серии Каратэ 1 Премьер-лига: Кобург (2015), Роттердам (2017), Лейпциг (2017), Берлин (2018), Париж (2019), Рабат (2019), Шанхай (2019), Токио (2019), Москва (2019), Дубай (2020).

Терлюга побеждала пять раз на турнирах серии Каратэ 1 Серия А: Зальцбург (2017), Окинава (2017), Сантьяго (2018, 2020), Шанхай (2018).

Украинка является дважды обладательницей титула Grand Winner KARATE1 в 2017 и 2019 годах.