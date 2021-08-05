Олимпийские игры 2020 в Токио: украинка Лузан выиграла в финале Олимпиады

В четверг, 5 августа, украинка Людмила Лузан завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на 200 м. Это первая награда Украины в гребле и девятая бронза на Играх-2020.

Это был тяжелейший финальный заезде на каноэ-одиночке. Украинка проплыла дистанцию 200 м за 47.034 секунды и заняла третье место.

Вместе с Лузан финишировала и представительница Польши Дорота Боровская. Однако фотофиниш показал, что наша спортсменка была быстрее.

Первое место досталось США. Спортсменка Невин Хариссон проплыла дистанцию за 45.932 секунды. Серебро завоевала представительница Канады Лоренс Венсан-Лапуант (46.786 секунды).

Сегодня же Лузан с первого места прошла в финал. Она преодолела дистанцию 200 м в заезде каноэ-одиночек за 47.339 секунды.

4 августа украинка Людмила Лузан одержала победу в первом заезде каноэ-одиночек на Олимпийских игр 2020 в Токио.

Спортсменка преодолела 200 м за 45.571 секунд. Второе место заняла представительница Китая Лин Вэньцзюнь с результатом 46,449 секунды, третье — испанка Джако Антиа (46.691 секунды).

Что известно о Людмиле Лузан

Людмила Лузан — 24-летняя спортсменка-каноистка родом из Ивано-Франковска.

На чемпионате Европы 2021 показала свой лучший результат в карьере. Тогда украинка завоевала четыре медали.

В одиночных соревнованиях она победила на дистанции 500 метров, а также стала второй на олимпийской дистанции 200 метров.

В паре с спортсменской Анастасией Четвериковой стала чемпионкой на олимпийской дистанции 500 метров, а также бронзовым призером на дистанции 200 метров.

Олимпиада-2020 в Токио стартовала 23 июля. Соревнования закончатся 8 августа. Украину представляют на Играх 150 атлетов в 25 видах спорта.

За это время наши спортсмены завоевали 11 медалей — одну золотую, две серебряных и восемь бронзовых. По состоянию на вечер 4 августа сборная Украины находилась на 37-й строчке в медальном зачете.

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Фото: НОК