Одноклубника Зинченко обвинили в изнасиловании и взяли под стражу

Защитника Манчестер Сити и сборной Франции Бенжамена Мэнди обвинили в изнасиловании.

Из заявления полиции Чешира известно, что 27-летнему футболисту предъявили обвинение по четырем пунктам изнасилования и одном случае сексуального насилия в отношении трех истцов в возрасте от 16 лет в период с октября 2020 года по август 2021 года.

Мэнди избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

— Полиция Чешира и Королевская прокуратура хотели бы всем напомнить, что уголовное производство против Мэнди продолжается и он имеет право на справедливый суд, — сообщил представитель полиции.

В футбольном клубе Манчестер Сити сообщили, что на период расследования футболиста отстранили от тренировок.

— Этот вопрос подлежит юридическому процессу, и поэтому клуб не может давать дальнейшие комментарии, пока этот процесс не завершится, — добавили в клубе.

Бенжамен Мэнди защищает цвета Манчестер Сити с 2017 года, когда он перешел из французского Монако за €55 млн. Также игрок выступал за Гавр и Олимпик Марсель.

Футболист играет в Сити на той же позиции, что и игрок сборной Украины Александр Зинченко.