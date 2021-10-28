Форвард английского Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес ожидают появления двойни.

— Рады сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви – мы не можем дождаться встречи с вами, – написал Роналду в Instagram.

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Португальский футболист прикрепил к посту два снимка – на первом он вместе с любимой и снимком УЗИ, а на другом он с четырьмя детьми.

У 36-летнего футболиста уже есть четверо детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году, близнецы Ева и Матео, родившиеся в 2017-м от суррогатной матери и общая с Джорджиной дочь Алана Мартина, появившаяся на свет тоже в 2017-м.

В текущем сезоне Роналду провел за Манчестер Юнайтед десять матчей во всех турнирах и отличился шесть раз в воротах соперников.

Красные дьяволы объявили о подписании двухлетнего контракта с Роналду 31 августа. О том, что клуб из Манчестера достиг договоренности с игроком стало известно 27 августа.

Фото: Georgina Rodríguez