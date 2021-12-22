Игроки Национальной хоккейной лиги не будут участвовать в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Соответствующее заявление НХЛ опубликовала на своем сайте в среду, 22 декабря.

В НХЛ заявили, что такое решение было принято из-за нарушения расписания регулярного сезона Лиги из-за увеличения количества случаев Covid-19 и увеличения количества перенесенных игр.

— Национальная хоккейная лига уважает и восхищается желанием игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире. Мы ждали как можно дольше, чтобы принять это решение, изучая все доступные варианты, чтобы наши игроки могли принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года. К сожалению, учитывая серьезные изменения в расписании регулярного сезона НХЛ, вызванные новым штаммом Covid-19, по состоянию на 23 декабря уже перенесено 50 игр, поэтому участие в Олимпийских играх — невозможно, – сказал комиссар НХЛ Гэри Беттман.

В сентябре Ассоциация игроков НХЛ и Лига достигли договоренности с IIHF о возвращении игроков на Игры впервые после Олимпиады-2014 в Сочи.

С 3 по 22 февраля в регулярном сезоне НХЛ запланирован перерыв для проведения уик-энда всех звезд НХЛ. NHL All-Star Weekend-2022, как и планировалось ранее, состоится в Лас-Вегасе.

Ранее НХЛ делала паузы в своем чемпионате, чтобы игроки смогли поехать на Олимпиаду в 1998-2014 годах. Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4-20 февраля 2022 года.

Источник: НХЛ