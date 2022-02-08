На зимних Олимпийских играх-2022 во вторник, 8 февраля, начались соревнования среди сноубордисток в параллельном гигантском слаломе. Украину в этой дисциплине представляла только Аннамари Данча.

За несколько минут до начала квалификации Данчи ее не хотели пускать на старт. Все из-за якобы положительного теста на коронавирус, который она сдала утром. Украинку чуть не сняли со стартового протокола. В итоге она завершила соревнование только на 26-м месте.

Известно, что по прибытии в Пекин Данча сдала положительный тест на коронавирус. Впрочем, по ее словам, в преддверии основного старта она получила несколько негативных тестов и была допущена к соревнованиям.

Когда она готовилась к квалификационным заездам, к ней подошли представители организаторов и сообщили, что соревноваться она не сможет из-за проблем с тестом. С помощью представителей Украины на Играх-2022 она все же смогла стартовать. Ей дали разрешение буквально перед выступлением.

— Наверное, уже можно раскрыть все карты. У меня был положительный тест по прибытии в Китай. Но мы не сдавались, в понедельник пошли отрицательные тесты. Мне сказали, что я могу быть в close contacts – это такая система, что я не совсем чистая, но могу участвовать в соревнованиях, – рассказала сноубордистка.

Данча сообщила, что вскоре перед выступлением к ней подошли организаторы, заявив, что она не может стартовать из-за тестов.

— Я видела, что здесь наша поддержка, были представители НОК, я им начала звонить, чтобы высылали тесты. Начала бороться, отстаивать себя. Очень тяжело теперь как-то, это стресс. Мне было очень тяжело собраться на первую попытку. Вторая попытка вроде ничего вышла, — объяснила она.

Ее допустили к старту непосредственно за 5 минут до первой попытки. И сноубордистка признает, что провела ее слабо.

По формату соревнований в параллельном гигантском слаломе на Играх 32 спортсменки стартуют дважды. По их итогам в следующую стадию проходят 16 лучших спортсменок. Далее в формате плей-офф проходят 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финалы.

Фото: НОК