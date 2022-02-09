На пятый день зимней Олимпиады-2022 в Пекине, 8 февраля, в медальном зачете сменился лидер. Германия сместила с первой строчки Швецию.

В среду спортсмены разыграли еще шесть комплектов наград в шести видах спорта.

Разыгрывались медали в горнолыжном спорте, фристайле, санном спорте, лыжном двоеборье, шорт-треке и сноубординге.

Таблица результатов на медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине выглядит следующим образом:

Какие страны попали в топ-5

После пятого соревновательного дня лидерство в медальном зачете захватила команда Германии. Представители этой страны завоевали пять золотых наград и три серебра. На второе место поднялась Норвегия. У нее четыре золота, два серебра и четыре бронзы.

Тройку лидеров замыкает Швеция, лидировавшая два дня подряд в зачете. Шведы завоевали четыре золотых медали, одну серебряную и две бронзовые.

На четвертой позиции расположились Нидерланды. Олимпийцы этой страны завоевали три золота, три серебра и один бронзу. Пятерку лидеров замыкает КНР, спортсмены которой завоевали три золота и два серебра.

Украина по итогам пятого дня соревнований наград не завоевала.

Ситуация в Пекине во время Олимпиады

Улицы Пекина, несмотря на Олимпиаду, остаются опустевшими. Журналисты и спортсмены работают в закрытом периметре.

Посетители могут увидеть улицы китайской столицы лишь из окна автомобиля.

Олимпиада в Пекине началась 4 февраля и продлится до 20 февраля. На этих Играх от Украины участвуют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – рекордном количестве видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны.

В целом во время Олимпиады-2022 разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

В этом году в Играх впервые будут участвовать Саудовская Аравия и Гаити.