Команда ОКР по фигурному катанию оказалась в центре допингового скандала на Олимпийских играх-2022. В среду утром появилась информация, что кто-то из российских фигуристов сдал положительный допинг-тест. Из-за этого МОК перенес церемонию вручения наград в командном турнире, которая должна была состояться 7 февраля.

Издание Inside the Games, первым сообщившее о проблемах с допингом в ОКР на Играх-2022, теперь назвало имя российской фигуристки, оказавшейся в эпицентре скандала. Тест провалила Камила Валиева.

Отмечается, что спортсменка сдала тест до соревнований в Китае. Он показал наличие запретной субстанции в микродозе. Решение о дисквалификации Валиевой должно быть принято 10 февраля.

Вскоре российский ресурс Спорт-Экспресс сообщил, что Валиеву отстранят от олимпийских соревнований и не допустят к личному турниру в одиночной программе. При этом сборную ОКР лишат золотых медалей за победу в командном турнире на Олимпийских играх-2022.

Интересно, что именно после выступления Валиевой на командном турнире в России началась истерика из-за того, что украинская делегация не аплодировала стоя выполненной ею программе. Российская сторона отмечала, что украинцы были единственными, кто не разразился бурными аплодисментами после “шикарного проката Камилы”.

9 февраля из шести фигуристов из ОКР, принимавших участие в командном турнире, на тренировке были только двое. Сначала допинг подозревали у Марка Кондратюка, но Светлана Соколовская, его тренер, заявила, что ее подопечный получил выходной.

Если у ОКР все же отберут золото в командном турнире, чемпионами в этой дисциплине станет команда США, серебро будет у японцев, а бронза — у канадцев.

Источник: Inside the Games, Спорт-Экспресс