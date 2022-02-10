На шестой день зимней Олимпиады-2022 в Пекине, 10 февраля, в медальном зачете Германия продолжает удерживать первую строчку рейтинга.

В среду спортсмены разыграли еще семь комплектов наград в семи видах спорта.

Разыгрывались медали в горнолыжном спорте, фристайле, санном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке и сноубординге.

Таблица результатов на медальном зачете Олимпиады-2022 в Пекине выглядит следующим образом:

Какие страны попали в топ-5

После шестого соревновательного дня лидерство в медальном зачете продолжает удерживать команда Германии. Представители этой страны завоевали шесть золотых наград и три серебра. На втором месте – Норвегия. У нее пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали.

Тройку лидеров замыкает Австрия, которая еще вчера была шестой. Австрийцы завоевали четыре золотых медали, пять серебряных и четыре бронзовых.

На четвертой позиции расположились США. Американцы завоевали четыре золота, пять серебряных медалей и одну бронзу. Пятерку лидеров замыкают Нидерланды. Олимпийцы этой страны взяли четыре золота, три серебра и одну бронзу.

Украина по итогам шестого дня соревнований наград не завоевала.

Ситуация в Пекине во время Олимпиады

Улицы Пекина, несмотря на Олимпиаду, остаются опустевшими. Журналисты и спортсмены работают в закрытом периметре.

Посетители могут увидеть улицы китайской столицы лишь из окна автомобиля.

Олимпиада в Пекине началась 4 февраля и продлится до 20 февраля. На этих Играх от Украины участвуют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – рекордном количестве видов спорта на зимней Олимпиаде для нашей страны.

В целом во время Олимпиады-2022 разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

В этом году в Играх впервые будут участвовать Саудовская Аравия и Гаити.