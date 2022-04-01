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Факты / Спорт

Киевское Динамо получило разрешение на выезд из Украины и проведет матчи с Миланом и ПСЖ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Динамо Київ

Киевское Динамо сыграет серию товарищеских игр с топ-клубами Европы. Эти матчи будут проходить под лозунгами Матч за Мир! Остановим Войну! (Match for Peace! Stop the War!).

В пресс-службе клуба сообщили, что получили поддержку руководства государства, фактически подтвердив тем самым выезд за границу.

— Цель проведения данных матчей — информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором, — отметили в клубе.

В течение апреля-июня 2022 года в Динамо запланированы контрольные матчи со следующими европейскими клубами: Боруссия Дортмунд (Германия), Пари Сен-Жермен (Франция), Стяуа (Румыния), Легия (Польша), Барселона (Испания), Милан (Испания) Бенфика (Португалия), Аякс (Нидерланды), Спортинг (Португалия), Базель (Швейцария).

На сайте Динамо говорится, что все товарищеские матчи с участием бело-синих будут показаны в эфире украинских и европейских телеканалов. К проекту также будут привлечены звезды украинского искусства, которые поддержат благотворительную миссию киевского клуба.

По данным журналиста Эмануэля Роша, бело-синие будут базироваться в Бухаресте. Они должны прибыть в румынскую столицу в пятницу, 1 апреля.

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Фото: Динамо Киев

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Источник: Динамо Киев

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