Мы не друзья и сейчас в состоянии войны: Костюк не пожала руку россиянке на турнире в Майами

Март, 24 в 17:16

Вторая ракетка Марта Костюк закончила выступления на турнире WTA 1000 в Майами, уступив во втором круге россиянке Анастасии Потаповой в двух сетах.

После матча Костюк отказалась от традиционного рукопожатия и не пожала руку Потаповой.

Что касается Потаповой, то она запомнилась довольно неоднозначным поступком на недавнем турнире в Индиан-Уэллсе, когда появилась на матч против Джессики Пегулы в футболке московского Спартака. WTA впоследствии выдвинула теннисистке официальное предупреждение.

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Отвечая на вопрос о том, что Женская теннисная ассоциация ограничилась предупреждением для Потаповой за футболку, Костюк сказала:

— Есть много вещей, с которыми я не согласна в том, что делает WTA. Это ничего не изменит. Я просто получу больше хейта в Интернете. Что бы я ни сказала, я получу много хейта. Я не знаю. Вы (можете, — Ред.) вынести ей предупреждение. Вы можете отстранить кого-то, я не знаю. Я не могу это комментировать, это просто смешно.

Сама же Потапова после предупреждения от WTA заявила, что у нее якобы не было никаких политических намерений.

Также Костюк прокомментировала отказ пожать руку и другим представителям России и Беларуси на предыдущих турнирах, в частности россиянке Варваре Грачевой и белоруске Виктории Азаренко.

— Очевидно, что существует напряженность — мы не друзья. Сейчас мы находимся в состоянии войны.

Костюк добавила, что высшее руководство Женской теннисной ассоциации пока не ответило на просьбу встретиться с украинскими теннисистками: “Ни ответа, ничего, просто тишина”.

Сейчас среди украинок на турнире в Майами продолжает выступления только Ангелина Калинина, которая стартует со второго круга матчем против американки Софии Кенин.