Манчестер Сити впервые в истории выиграл трофей Лиги чемпионов

Манчестер Сити победил миланский Интер в финале Лиги чемпионов сезона-2022/23. Игра состоялась в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка и завершилась со счетом 1:0 в пользу горожан.

Первый тайм встречи прошел без голов. Единственный момент на 27-й минуте создал клуб из Манчестера, когда прошла передача на Эрлинга Холанда в штрафную площадь, но удар норвежца парировал голкипер нерадзурри Андре Онана.

Еще до перерыва у горожан произошла вынужденная замена. Поле из-за травмы покинул бельгиец Кевин де Брюйне. Для игрока это уже второй подряд финал ЛЧ, который он не смог доиграть. В финале 2021 года против Челси он покинул поле на 60-й минуте.

Открыть счет во встрече удалось на 68-й минуте. Бернарду Силва забежал с фланга в штрафную, прострелил на ход партнерам по команде, после чего мяч отскочил на Родри, который как раз подбегал к штрафной. Испанец, не долго думая, отправил снаряд в сетку ворот Интера.

Спустя две минуты миланский клуб мог сравнивать, но Федерико Димарко головой пробил в перекладину. На 78-й минуте еще один момент создали подопечные Гвардиолы, но с ударом низом Фила Фодена справился Онана.

За минуту до конца основного времени Ромелу Лукаку мог стать героем для черно-синей половины Милана. Он пробивал с очень близкого расстояния головой, и, казалось, что мяч окажется в сетке, но он полетел прямо в руки Эдерсона.

За пять компенсированных арбитром минут цифры на табло не изменились и Манчестер Сити выиграл свой первый в истории клуба финал Лиги чемпионов. Для 52-летнего наставника манчестерского клуба Пепа Гвардиолы этот трофей стал первым с 2011 года. Последний раз он выигрывал его с Барселоной.

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