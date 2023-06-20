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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина одержала непростую победу над Мальтой в отборе на Евро-2024

Віктор Циганков
Фото: Getty Images

Сборная Украины обыграла Мальту в матче отбора на Евро-2024 в группе С. Игра состоялась в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-желтых.

В первом тайме подопечные Сергея Реброва имели несколько хороших моментов, чтобы распечатать нули на табло. Однако, ни один из них реализовать игроки не смогли.

В компенсированное арбитром время к первому тайму забил Владислав Ванат, но взятие ворот отменили из-за офсайда у украинского форварда.

После перерыва украинцы заработали пенальти, после того как один из футболистов Мальты сыграл рукой в собственной штрафной. Пробивать пошел капитан сине-желтых Андрей Ярмоленко, но мяч после его удара попал в перекладину.

Забить украинцам все же удалось на 72-й минуте после еще одного назначенного пенальти в ворота команды соперника. На этот раз его пошел пробивать Виктор Цыганков, который уверенно переиграл голкипера мальтийцев Мэттью Грека.

Минимальная победа сборной Украины над Мальтой позволила сине-желтым подняться в турнирной таблице группы С на вторую строчку. Теперь подопечные Реброва имеют шесть очков. Лидирует в группе сборная Англии, которая получила девять очков.

Следующую игру в квалификации на Евро-2024 сборная Украины проведет уже 9 сентября против команды Англии.

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Сборная Украины, Мальта, Футбол, Чемпіонат Європи
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