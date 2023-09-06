Украина — Англия: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2024
Сборная Украины в субботу, 9 сентября, проведет матч пятого тура отбора на Евро-2024 в группе С против сборной Англии. Встреча состоится на стадионе Тарчинский-Арена в польском Вроцлаве.
Начало матча в 19:00 по киевскому времени.
Прогноз на матч Украина — Англия
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Гарета Саутгейта. На победу сборной Англии принимают ставки с коэффициентом 1.47. Успех сине-желтых оценивают в 8.00. Ничейный исход встречи в основное время — 4.60.
Вероятность того, что обе команды отметятся в матче, оценивают в 2.03.
Матч доверили судить болгарской бригаде арбитров во главе с рефери Георги Кабаковым. Ему будут ассистировать соотечественники: Мартин Маргаритов и Диян Валков. Обязанности четвертого рефери будет исполнять Никола Попов.
Сейчас сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы С, имея в активе 12 очков по итогам четырех матчей. Далее следуют сборная Украины (6 очков в трех матчах) и команда Италии (3 очка в двух матчах).
У сборной Северной Македонии 3 очка в трех матчах, а Мальта, которая на дне турнирки, пока не набрала очков после четырех проведенных матчей.
Загрузка
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова