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Ризатдиновой не дали произнести речь о войне в Украине на Форуме олимпийцев — что ответили

Ганна Різатдінова

Организаторы Всемирного форума олимпийцев в Стамбуле не разрешили призерке Олимпийских игр по художественной гимнастике Анне Ризатдиновой выступить с заявлением о войне в Украине.

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

По ее словам, украинские спортсмены ехали на форум в Турцию, видя в мероприятии перспективу еще раз напомнить миру о российской военной агрессии в Украине.

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Ризатдинова рассказала, что столкнулась с большим разочарованием. Когда гимнастка подошла к первым лицам ассоциации, показала видео и текст своей речи, то получила четкий отказ.

— В оправдание услышала, что “спорт вне политики” и “нам все равно, у кого какой паспорт”, — рассказала Анна.

Она сказала, что на это отвечала аргументами относительно участия российских спортсменов, которые входят в состав ВС РФ и используют международную площадку с целью пропаганды, указывала на поведение белорусской теннисистки Арины Соболенко, а также что российская агрессия привела к смертям сотен украинских спортсменов, после которых ни один атлет РФ не выразил своего сочувствия.

 

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Допис, поширений Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

По словам Ризатдиновой, в конце разговора она услышала от чиновников ассоциации, что “это большая трагедия” и им очень жаль. Они заявили цинично, что “спорт должен объединить всех”.

Гимнастка также обратилась к украинским спортсменам, подчеркнув, что каждый должен продолжать говорить о войне в Украине, сделать все, чтобы агрессоров не было в олимпийском движении.

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Источник: Анна Ризатдинова

Анна Ризатдинова, Стамбул, Художественная гимнастика
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