Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Сделаю все для переговоров между РФ и Украиной: победитель выборов в Словакии Фицо
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Шахтер U-19 совершил камбэк в Бельгии и одержал первую победу в Лиге УЕФА

юнацька команда Шахтаря
Фото: ФК Шахтер

Молодежная команда донецкого Шахтера одержала первую победу на стадии группового этапа Лиги УЕФА. Горняки на выезде одолели сверстников из бельгийского Антверпена со счетом 2:1.

Хозяева поля первыми вышли вперед. Это произошло на 14-й минуте после гола Киано Делапорта.

Но спустя две минуты рефери зафиксировал игру бельгийцев рукой в собственной штрафной и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар успешно реализовал Антон Глущенко.

Сейчас смотрят

Шахтер впервые вышел вперед во встрече на 73-й минуте — автором результативного удара стал Антон Демченко. Спустя восемь минут футболисты Антверпена забили снова, но гол не засчитали из-за положения вне игры.

Финальный свисток зафиксировал победу горняков со счетом 2:1.

Первая игра Шахтера U-19 в Лиге УЕФА завершилась поражением от португальского Порту U-19 со счетом 1:4. Юноши из ФК Антверпен в первом матче проиграли каталонской Барселоне 1:2.

Читайте также
Антверпен – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров
ФК Шахтар

Футбол, Шахтар, Юношеская Лига УЕФА
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ФИФА рассматривает возможность допуска юношеских сборных России к соревнованиям — Sky
Джанні Інфантіно
Британия и Ирландия остались единственными претендентами на проведение Евро-2028
трофей чемпіонату Європи з футболу
Антверпен – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров
ФК Шахтар
Стартовала продажа билетов на Евро-2024: как подать заявку и цены
Євро-2024
Издевательства от УЕФА продолжаются: на матч Шахтера хотели назначить главу судей в России
м'яч Ліги чемпіонів

Загрузка

Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
Враг не спрячется и не уйдет: спецы из Альфы показали, как управляются с дронами
Шахтер U-19 совершил камбэк в Бельгии и одержал первую победу в Лиге УЕФА
Военная помощь, восстановление и членство Украины в ЕС: что обсудили на встрече МИД ЕС в Киеве
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстрел АВДЕЕВКИ! Группа АЛЬФА охотится на ВРАГА | Новости Факты ICTV за 03.10.2023
Шахтер U-19 совершил камбэк в Бельгии и одержал первую победу в Лиге УЕФА
Байден и Конгресс! Устойчивая ПОДДЕРЖКА Украины | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Шахтер U-19 совершил камбэк в Бельгии и одержал первую победу в Лиге УЕФА
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь