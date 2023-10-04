Шахтер U-19 совершил камбэк в Бельгии и одержал первую победу в Лиге УЕФА

Молодежная команда донецкого Шахтера одержала первую победу на стадии группового этапа Лиги УЕФА. Горняки на выезде одолели сверстников из бельгийского Антверпена со счетом 2:1.

Хозяева поля первыми вышли вперед. Это произошло на 14-й минуте после гола Киано Делапорта.

Но спустя две минуты рефери зафиксировал игру бельгийцев рукой в собственной штрафной и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар успешно реализовал Антон Глущенко.

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Шахтер впервые вышел вперед во встрече на 73-й минуте — автором результативного удара стал Антон Демченко. Спустя восемь минут футболисты Антверпена забили снова, но гол не засчитали из-за положения вне игры.

Финальный свисток зафиксировал победу горняков со счетом 2:1.

Первая игра Шахтера U-19 в Лиге УЕФА завершилась поражением от португальского Порту U-19 со счетом 1:4. Юноши из ФК Антверпен в первом матче проиграли каталонской Барселоне 1:2.

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