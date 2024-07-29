Белодед досадно завершила выступления на Олимпиаде в 1/8 финала и не сдержала слез

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед после молниеносной победы в первом раунде уступила в следующем японке Харуке Фунакубо.

23-летняя украинка второй раз в карьере выступала на Олимпийских играх.

Белодед завершила выступления на Олимпиаде-2024: результат

После Олимпиады-2020 в Токио Белодед сменила весовую категорию и теперь выступает в весе до 57 кг.

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Дарья очень уверенно стартовала на Олимпиаде-2024. Поединок против соперницы из Кирибати Неры Тибвы она завершила за 5 секунд.

Белодед выполнила прием на оценку иппон и выиграла встречу.

Впрочем уже следующей соперницей украинки была вице-чемпионка мира 2022 и 2023 годов Харука Фунакубо. Украинка заработала три шидо (предупреждения) в схватке против японки и завершила досрочно выступления на Олимпиаде.

После вылета Дарья не смогла сдержать слез.

Отметим, что еще двое мужчин-дзюдоистов из Украины также завершили выступления в 1/8 финала на Олимпийских играх.

Дильшот Халматов в весе до 60 кг проиграл будущему олимпийскому чемпиону из Казахстана Елдосу Сметову, а Богдан Ядов в весовой категории до 66 кг проиграл иппоном представителю Монголии Йондонперенлею Басхуу.

Скриншот: Суспільне

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