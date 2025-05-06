Украинские гимнасты угрожают бойкотом Евро-2025, если отстранят тренера: что известно

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике допускает бойкот чемпионата Европы 2025 года, который состоится в мае в Германии. Причиной такого шага, по словам спортсменов, являются действия Федерации гимнастики Украины.

Соответствующее заявление группа украинских гимнастов опубликовала на своих страницах в социальной сети Instagram.

Скандал в спортивной гимнастике: что известно

В заявлении украинских гимнастов отмечается, что Украинская федерация гимнастики “целенаправленно отстраняет” главного тренера национальной команды Геннадия Сартинского от участия на Евро-2025.

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В этом гимнасты обвиняют вице-президента организации Стеллу Захарову, называя это “личной местью”.

— Мы заявляем открыто: без Сартинского Геннадия Людвиговича — мы, члены национальной сборной Украины, отказываемся участвовать в чемпионате Европы, проведение которого запланировано в конце мая этого года, — говорится в заявлении.

Также гимнасты добавили, что команда отдельно направит коллективное обращение в Международную федерацию спортивной гимнастики (FIG) с просьбой разобраться в ситуации и повлиять на действия руководства Украинской федерации гимнастики.

Под заявлением поставили свои подписи члены национальной сборной Назар Чепурной, Владислав Грико, Олег Верняев, Дмитрий Прудко, Егор Перепелкин, Стасис Бутримас, Игорь Дышук, Иван Рудый, Богдан Супрун и Святослав Швед.

Вице-президент Федерации гимнастики Украины Стелла Захарова пока публично не отреагировала на заявление украинских гимнастов.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике должен состояться в немецком городе Лейпциг 26-31 мая 2025 года.

Фото: Назар Чепурной

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