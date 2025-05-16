Собирал средства для военных РФ: Тимощуку объявили о подозрении
Бывшему капитану сборной Украины по футболу Анатолию Тимощуку сообщили о заочном подозрении в пособничестве России. Экс-футболист помогал собирать деньги для военных подразделений армии РФ, воюющих против Украины.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в пятницу, 16 мая.
Тимощуку объявили о подозрении
Подозрение Тимощуку объявили по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (Пособничество государству-агрессору). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
С 2017 года экс-футболист сборной Украины работает ассистентом главного тренера футбольного клуба Зенит из Санкт-Петербурга.
В сентябре 2024-го его клуб участвовал в матче, участники которого собирали деньги в поддержку военных подразделений, комплектующихся из футбольных хулиганов и воюющих на территории Украины.
Тогда с аукциона продавали футболки участников матча. Один из лотов выставил Тимощук. Его футболку продали за 700 тыс. рублей (более €7,7 тыс.).
– Деньги от продажи лотов пошли на помощь 106 разведывательному батальону ВС РФ, известному как Разведотряд 106 Москва, а в дальнейшем переименованному в Светлояр ВС РФ, — отметили в прокуратуре.
Напомним, в январе 2023 года к Тимощуку СНБО применил персональные санкции. В ноябре 2024-го указом президента Владимира Зеленского он был лишен государственных наград.
Фото: ФК Зенит