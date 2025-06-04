Гол Роналду в ворота Германии вывел Португалию в финал Лиги наций

Сборная Португалии по футболу стала первым финалистом Лиги наций УЕФА сезона-2024/25. В матче полуфинала подопечные Роберто Мартинеса обыграли сборную Германии.

Матч Германия — Португалия состоялся на Альянц Арене в Мюнхене и завершился победой селесао со счетом 2:1.

Германия — Португалия: как прошел матч

Первый хороший момент создали португальцы в начале матча. Криштиану Роналду принял мяч в штрафной площадке от партнера и пробил с левой в руки голкиперу немецкой сборной.

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Вскоре уже голкиперу португальцев Диогу Кошти пришлось спасать свою команду после удара Ника Волтемаде.

В середине первого тайма Леон Горецка из центра штрафной пробивал по воротам Кошти, но он снова спас свою команду.

На перерыв команды ушли при счете 0:0, а вот распечатать нули на табло удалось Германии на третьей минуте второго тайма благодаря удару головой Флориана Вирца.

Преимущество Бундестим продержалось 11 минут, пока португальцы не сравняли благодаря голу Франсишку Консейсау. А на 68-й минуте Роналду положил мяч в сетку ворот немцев после паса от Нуне Мендеша.

В конце матча португальцы имели возможность удваивать свое преимущество, но сначала голкипер Марк-Андре тер Штеген справился с ударом Диогу Жоты, а затем — с добиванием от Консейсау.

Германия — Португалия: видеообзор матча

Германия — Португалия — 1:2

Голы: Вирц, 48 — Консейсау, 63 Роналду. 68

В финале Лиги наций сборная Португалии встретится с победителем матча между Испанией и Францией, который состоится завтра.

Сборная Германии в матче за третье место сыграет с командой, которая проиграет в другом матче полуфинала.

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