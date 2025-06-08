Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Биография
Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке
Мы рекомендуем
Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ
Предназначен для крепостей, а не домов: характеристики Торнадо-С
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Франция завоевала бронзу Лиги наций, обыграв Германию

Кіліан Мбаппе
Фото: Getty Images

Сборная Франции по футболу победила команду Германии в матче за третье место Лиги наций УЕФА сезона-2024/25.

Матч Германия — Франция состоялся на стадионе МХП-Арена в Штутгарте и завершился со счетом 2:0 в пользу Ле бле.

Германия — Франция: как прошел матч

Подопечным Дидье Дешама удалось открыть счет в конце первого тайма благодаря голу Килиана Мбаппе, который отличился после паса от Орельена Чуамени.

Сейчас смотрят

В начале второго тайма сборная Германии восстановила паритет, но гол Дениса Ундава отменили из-за фола против Адриена Рабьо.

На 84-й минуте встречи Мбаппе воспользовался ошибкой в защите соперников и отпасовал на Майкла Олисе, который установил окончательный счет в матче за третье место — 2:0.

Германия — Франция: видеообзор матча

Германия — Франция — 0:2

  • Голы: Мбаппе, 45, Олисе, 84

Благодаря победе французы завоевали вторую в истории медаль в Лиге наций. В сезоне 2020/21 команда Дешама выиграла турнир, обыграв в финале Испанию.

Победитель всего турнира определится в матче между сборными Испании и Португалии, который состоится в воскресенье, 8 июня, в 22:00 по киевскому времени.

Читайте также
Финальная стадия Лиги наций-2024/25: расписание, результаты и составы команд
Ліга націй УЄФА

Связанные темы:

Сборная ГерманииСборная ФранцииЛига наций УЕФАФутбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь