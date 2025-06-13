До 2030 года: Забарный согласовал личный контракт с ПСЖ

Центрбек сборной Украины по футболу Илья Забарный согласовал личные условия контракта с действующим победителем Лиги чемпионов французским ПСЖ.

Об этом сообщил журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X (Twitter).

Забарный согласовал личный контракт с ПСЖ

По данным журналиста, футболист английского Борнмута Илья Забарный все ближе к переходу в Пари Сен-Жермен.

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— Центральный защитник уже согласовал с парижанами личные условия контракта до 2030 года, — написал он.

ПСЖ планировал подписать Забарного во время специального трансферного окна в начале июня, чтобы привлечь его к участию в клубном чемпионате мира. Однако, сделка так и не состоялась, и переход украинского защитника на этом этапе сорвался.

В начале июня ряд футбольных инсайдеров писали, что ПСЖ сделал предложение Борнмуту по трансферу Забарного. Для этого в Борнмут лично приезжал спортивный советник парижан Луис Кампос.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Ильи выросла до €42 млн. Он также является самым дорогим футболистом сборной Украины.

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