45-летняя Винус Уильямс выиграла первый матч в туре после длительного перерыва

Семикратная победительница турниров Grand Slam Винус Уильямс вернулась на корт после 16 месяцев перерыва и одержала победу в парном разряде турнира WTA 500 в Вашингтоне.

45-летняя Уильямс, которая получила вайлкард турнира, не выступала с соревнований в Майами в марте 2024 года, а в последний раз побеждала на турнире в Цинциннати в августе 2023 года.

Винус Уильямс выиграла первый матч после перерыва

На турнире в Вашингтоне Уильямс выступает в паре с 23-летней землячкой Хейли Баптист. В матче 1/8 финала они обыграли пару Клерви Нгунуэ (США) и Эжени Бушар (Канада) со счетом 6:3 6:1.

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– Быть здесь было вдохновляюще. Я люблю эту игру и продолжаю достигать высоких результатов, — сказала Уильямс в интервью Sky Sports.

В ночь на 23 июля Винус Уильямс сыграет в одиночном разряде в Вашингтоне против другой американки Пейтон Стернс.

Ранее в этом месяце Уильямс рассказала в интервью NBC, что она перенесла операцию по удалению фибромиомы матки, которая, по ее словам, годами влияла на ее карьеру и жизнь.

Уильямс, которая пока не имеет рейтинга ни в одиночном, ни в парном разряде, выиграла семь турниров Grand Slam в одиночном разряде и 14 в парном вместе с младшей сестрой Сереной Уильямс.

Также она одержала два титула в смешанном парном разряде в 1998 году.

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