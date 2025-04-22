ЮНИСЕФ доставил в Украину 300 тыс. доз вакцины против полиомиелита — ЦОЗ

ЮНИСЕФ доставил в Украину 300 тыс. доз оральной полиомиелитной вакцины (ОПС) в качестве гуманитарной помощи по заказу Минздрава для безвозмездной прививки детей по календарю профилактических прививок.

— Как координатор поставки Центр общественного здоровья обеспечил передачу вакцин на национальный склад, где они хранятся при температуре -20 ℃, — говорится в сообщении.

В регионы вакцина будет поставляться в размороженном виде при температуре от +2 ℃ до +8 ℃.

Почему важна вакцинация

Полиомиелит — инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может повлечь за собой паралич и даже смерть. Дети до 5 лет – самые уязвимые к полиомиелиту. Последний раз вспышку полиомиелита в Украине фиксировали в 2021 году.

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Единственной и эффективной защитой от болезни является вакцинация.

По календарю профилактических прививок, вакцинацию против полиомиелита в 2025 году детям проводят:

1-я доза — в 2 месяца (инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ));

2-я доза — в 4 месяца (ИПВ);

3-я доза — в 6 месяцев (ОПС);

4-я доза — в 18 месяцев (ОПС);

5-я доза — в 6 лет (ОПВ);

6-я доза — в 14 лет (ОПВ).

Чтобы вакцинировать ребенка, обратитесь к своему семейному врачу, терапевту или педиатру или в ближайшее учреждение здравоохранения. Все прививки по календарю – бесплатные.

Если ребенок пропустил какие-либо плановые прививки, позаботьтесь, чтобы как можно быстрее их сделать – только после получения всех доз ребенок будет надежно защищен от полиомиелита.

Источник : Центр общественного здоровья

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