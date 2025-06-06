Снижают риск смерти на 16%: ученые установили самые полезные продукты для долголетия

Чай, ягоды, яблоки, апельсины, темный шоколад и даже красное вино могут существенно снизить риск ряда серьезных заболеваний и положительно повлиять на продолжительность жизни из-за высокого содержания флавоноидов. Но на долголетие влияет не только их количество, но и источники.

К такому выводу пришла международная команда ученых, которая опубликовала результаты исследования в журнале Nature Food.

Больше флавоноидов — меньше болезней

В течение более 10 лет ученые наблюдали за 120 тыс. человек в возрасте от 40 до 70 лет и установили, что наибольшую пользу приносит не просто большое количество флавоноидов, а именно их разнообразие в ежедневном рационе.

Сейчас смотрят

— Некоторые флавоноиды снижают артериальное давление, другие — уменьшают воспаление или уровень холестерина. И когда они поступают в комплексе из разных источников, это прекрасно влияет на организм, эффект более мощный, — объясняет профессор Аэдин Кессиди.

По ее словам, потребление 500 мг флавоноидов (эквивалент примерно двух чашек чая) в день уменьшает риск преждевременной смерти на 16%, а также снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и респираторных болезней на 10%.

Цветная диета для долгожителей

Результаты исследования уже легли в основу первых в мире диетических рекомендаций по потреблению флавоноидов.

Ученые отмечают, что добавить их в рацион очень просто — достаточно включить в ежедневное меню продукты яркого цвета.

Источник : MedicalXpress

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.