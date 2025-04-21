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Украинцы смогут увидеть пик метеоритного дождя Лириды — дата

метеоритний дощ Ліриди
Фото: Unsplash

В ночь с 21 на 22 апреля на небе ожидается пик активности метеоритного дождя Лириды. За час можно будет увидеть 10-20 метеоров Лириды.

Что известно о метеоритном дожде Лириды

В 2025 году метеоритный дождь Лириды продлится с 16 по 25 апреля. Он является одним из старейших и самых известных метеорных потоков.

Лириды, которые наблюдаются уже 2 700 лет, известны своими быстрыми и яркими метеорами. Они обычно не оставляют за собой длинных светящихся пылевых шлейфов, когда пролетают сквозь атмосферу Земли, но иногда они могут создавать яркие вспышки, называемые огненными шарами.

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Метеоры образуются из остатков кометных частиц и обломков разбитых астероидов. Когда кометы вращаются вокруг Солнца, они оставляют за собой пылевой след. Каждый год Земля проходит через эти следы обломков, что позволяет обломкам сталкиваться с нашей атмосферой, где они распадаются, создавая в небе огненные и красочные полосы.

Кусочки космического мусора, которые взаимодействуют с нашей атмосферой, создавая лирические потоки, происходят от кометы C/1861 G1 Татчер. Комету Татчер открыл 5 апреля 1861 года А. Э. Тэтчер.

Метеоритный дождь Лириды в Украине

За метеорами Лириды лучше всего наблюдать в темное время суток — после захода Солнца и до рассвета. Наилучшие условия для наблюдения будут после 21:00, когда радиант (точка вылета метеоров) поднимется выше над горизонтом.

Украинцы смогут увидеть пик метеоритного дождя Лириды при условии ясного неба. Для этого нужно найти место подальше от городских фонарей или уличного освещения.

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Источник: NASA
метеоритный дождь
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