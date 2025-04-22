30% легких было поражено: кум Билык раскрыл подробности болезни певицы

Кум певицы Ирины Билык, поэт и продюсер Евгений Рыбчинский раскрыл подробности состояния артистки, которая в марте вынужденно перенесла концерты из-за болезни.

Напомним, по случаю своего 55-летия поп-дива украинской сцены объявила о юбилейном туре по городам Украины и уже успела выступить, как только выписалась из больницы.

Подробности состояния Ирины Билык

Ранее артистка перенесла тяжелое заболевание с осложнением на легкие. По словам Рыбчинского, она сделала над собой сверхусилия, чтобы наконец дать концерт.

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— Ира очень болела, и она не из тех, кто будет выставлять на страницах свои болезни, — она будет выставлять только свои достижения. Она сильно переболела и вообще большой подвиг совершила, что вышла на сцену после того, как 30% ее легких было повреждено, — отметил кум певицы.

В конце марта Ирина Билык объявила о переносе концертов в Одессе и Черкассах из-за вирусного заболевания, которое вызвало воспаление легких. В обращении к поклонникам она объяснила, что врачи настояли на полном отдыхе и лечении.

После курса лечения певица выписалась из медицинского учреждения и вернулась к творческой деятельности. Как сообщил Евгений Рыбчинский, он уже имеет новый творческий замысел для Ирины. В планах у него спектакль, в котором Билык станет главной героиней.

Источник : ЖВЛ

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