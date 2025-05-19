Мне это не дано: Данилко объяснил, почему у него нет жены и детей

Артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, высказался о том, почему ни разу не был в официальном браке и почему у него нет детей.

Данилко заговорил о личной жизни

51-летний артист признался, что никогда не мог представить себя в роли жениха.

Последний раз он был на свадьбе еще в 90-х годах, у актрисы Инны Белоконь, которая известна образом мамы Верки Сердючки. По словам Данилко, уже тогда он понимал, что в его жизни такого события никогда не будет.

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— Я будто с другой планеты. Вот у всех, как у людей, а у меня все иначе. Вот я, глядя в детстве на свадьбу, я никогда не мог себя представить на месте жениха. Казалось, что так стыдно быть женихом. И эта невеста сидит, и они будто мучаются. Я последний раз был у Инны моей на свадьбе, еще был шалаш, в 90-х. Я тогда еще понимал, что мне это не дано, у меня так никогда не будет, — сказал шоумен.

Данилко рассказал о своем друге, у которого уже трое детей. Однако себя в роли отца артист представить не может.

— Вот я знал в детстве, что мне это как-то не дано. Как это объяснить — я не знаю. Вы знаете, и неохота… Я даже себе представить не могу, — добавил он.

Недавно певец EL Кравчук показал архивное фото Андрея Данилко и рассказал, кем артист вдохновлялся перед созданием образа Гели с СВ-шоу.

Источник : BBC

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