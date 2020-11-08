Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выложил в сеть домашнее порно-видео, после чего его сняли с участия в нескольких ближайших матчах.
Опубликовано видео содержит сцены мастурбации: на кадрах 32-летний футболист Артем Дзюба снимает себя обнаженным.
СМИ предполагают, что в этот момент он общался с кем-то по видеосвязи.
Сейчас Дзюба еще никак не прокомментировал свою публикацию, одновременно комментарии к видео отключены.
Официальная страница футбольной команды Зенит также временно отключила функцию комментировать публикации.
Слив видео Артема Дзюбы вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.
По информации СМИ, Артему Дзюбе уже звонил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Во время разговора было решено, что Артему не стоит ехать в сборную. В то же время главный тренер выразил поддержку футболисту и призвал фанатов не воспринять то, что произошло, настолько критично.
Секс-видео Артема Дзюбы: это не впервые
В июле 2020 года российский футболист Артем Дзюба уже оказывался в эпицентре секс-скандала.
После победы команды Дзюбы в одном из матчей, футболист вместе со своим коллегой Сердаром Азмуном на видео имитировали половой акт.
Этот эпизод повлек за собой скандал в мире спорта. Тогда генеральный директор Зенита Александр Медведев, публично поддержавший дерзкий поступок Артема Дзюбы, был оштрафован более чем на 100 тыс. рублей.