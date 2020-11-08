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Факты / Мир / Росія

Красная карточка за игру рукой: реакция соцсетей на секс-видео футболиста Артема Дзюбы

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выложил в сеть домашнее порно-видео, после чего его сняли с участия в нескольких ближайших матчах.

Опубликовано видео содержит сцены мастурбации: на кадрах 32-летний футболист Артем Дзюба снимает себя обнаженным.

СМИ предполагают, что в этот момент он общался с кем-то по видеосвязи.

Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией

Сейчас Дзюба еще никак не прокомментировал свою публикацию, одновременно комментарии к видео отключены.

Официальная страница футбольной команды Зенит также временно отключила функцию комментировать публикации.

Слив видео Артема Дзюбы вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.

  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
  • Артем Дзюба: реакция соцсетей на слив видео с мастурбацией
Красная карточка за игру рукой: реакция соцсетей на секс-видео футболиста Артема Дзюбы / 9 фотографий

По информации СМИ, Артему Дзюбе уже звонил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Во время разговора было решено, что Артему не стоит ехать в сборную. В то же время главный тренер выразил поддержку футболисту и призвал фанатов не воспринять то, что произошло, настолько критично.

Секс-видео Артема Дзюбы: это не впервые

В июле 2020 года российский футболист Артем Дзюба уже оказывался в эпицентре секс-скандала.

После победы команды Дзюбы в одном из матчей, футболист вместе со своим коллегой Сердаром Азмуном на видео имитировали половой акт.

Этот эпизод повлек за собой скандал в мире спорта. Тогда генеральный директор Зенита Александр Медведев, публично поддержавший дерзкий поступок Артема Дзюбы, был оштрафован более чем на 100 тыс. рублей.

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