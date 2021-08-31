Из-за урагана Ида около миллиона жителей США остались без света

В американском штате Луизиана около миллиона жителей остались без электричества из-за урагана Ида. Сейчас власти подсчитывают убытки от урагана.

По словам губернатора Джона Белла Эдвардса, убытки катастрофические.

Как минимум один человек в Луизиане погиб после того, как дерево упало на его дом. Чиновники заявили, что число жертв может возрасти по мере продолжения поисково-спасательных работ.

В Национальном центре ураганов США подчеркнули, что ураган все еще может вызвать наводнение в некоторых частях Миссисипи, Флориды и Алабамы.

Ида 29 августа обрушился на территорию возле Нового Орлеана как ураган четвертой категории со скоростью 230 км/ч. Это означает, что циклон нанесет серьезный ущерб зданиям, деревьям и линиям электропередач. Сейчас ураган движется вглубь страны, и скорость ветра упала до 153 км/ч — теперь это шторм первой категории.

По-прежнему есть опасения штормовых нагонов вдоль побережья, которые могут достигать 4,8 м, потенциально погружаясь в части низменной береговой линии.

Ида ударил по берегу США в тот же день, что и ураган Катрина 16 лет назад. Число жертв Катрины оценивается в 1,8 тыс. человек.