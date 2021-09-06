Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни. Трагическую новость сообщил адвокат артиста Agence France-Presse (AFP).

Причина смерти актера пока неизвестна.

#BREAKING French actor Jean-Paul Belmondo has died: lawyer to AFP pic.twitter.com/SKOyJOWdfF — AFP News Agency (@AFP) September 6, 2021

Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году, а мировую популярность обрел после роли в фильме Жан-Люка Годара На последнем дыхании, вышедшем на экраны в 1960 году.

Сыграл яркие роли в фильмах Чочара, Женщина есть женщина, Стависки, Профессионал.

В 1980 году основал собственную кинокомпанию и впервые с начала успешной актерской карьеры вернулся на театральные подмостки.

В 2001 году Жан-Поль Бельмондо перенес инсульт, но после перерыва продолжил сниматься в кино. В 2015 году он завершил актерскую карьеру.