США обменяли торговца оружием Виктора Бута на баскетболистку Бритни Грайнер

Декабрь, 08 в 15:49

8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков, обменяли на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута. С ней уже поговорил президент США Джо Байден и заявил, что она находится в самолете на пути в США.

– Недавно я поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности, она в самолете, она летит домой, — написал Байден в Twitter.

Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби.

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Напомним, что баскетболистку, игравшую за уральский клуб УГМК, задержали в московском аэропорту Шереметьево в феврале, незадолго до начала войны с Украиной. У нее нашли картриджи для вейпа, в которых была медицинская марихуана.

Грайнер обвинили в контрабанде наркотиков. В суде она сказала, что взяла эти предметы с собой по ошибке и не хотела нарушать законы РФ. Химкинский суд Московской области 4 августа приговорил ее к 9 годам колонии.

Бут, бывший офицер советских ВВС, был экстрадирован из Таиланда в США в 2010 году после операции управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Он один из самых известных торговцев оружием в мире, история его жизни легла в основу голливудского фильма Оружейный барон.

Бут был приговорен к 25 годам тюрьмы после того, как его признали виновным в заговоре с целью убийства американцев и официальных лиц США, доставке зенитных ракет и пособничестве террористической организации. Сам он заявляет, что был просто предпринимателем с законным международным транспортным бизнесом, ошибочно обвиненным в попытках вооружить южноамериканских повстанцев.

Фото: Джо Байден