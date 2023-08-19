Россияне уже в трудном положении, там много потерь, но наступление ВСУ будет медленным – Милли

Наступление украинской армии будет долгим и медленным, но россияне уже понесли огромные потери.

Такое мнение высказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью американской газете The Washington Post.

По словам Милли, оккупанты находятся в затруднительном положении, а их моральный дух не очень высок. Он добавил, что руководство россиян является сомнительным и неоднородным, в зависимости от подразделения.

— На стратегическом уровне управления, очевидно, есть много разногласий. Логистика не очень хорошая. Итак, россияне находятся в обороне. Поэтому (Украина. – Ред.) ведет борьбу. Несколько месяцев назад я говорил, что это наступление будет долгим, кровавым и медленным. Так оно и есть: долгим, кровавым и медленным. И это очень, очень тяжелая борьба, — сказал он.

Когда его спросили, сможет ли Украина победить, Милли ответил, что для Украины — это экзистенциальная борьба, борьба за выживание. Для остального мира, в частности США, по его мнению, это борьба за правила международного порядка, которые существовали восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны.

Милли сказал, что “то, что сделал Путин — это лобовая атака на те правила международного порядка”.

— Если конечной целью является Украина — свободная, независимая суверенная страна с нерушимой территорией, то это потребует значительных усилий, которые еще впереди. И это долгая, очень тяжелая, с большим количеством жертв война, которая продолжается, — отметил Милли.

Он добавил, что этих усилий можно достичь военным путем, и это займет много времени, предположив также, что этих целей можно достичь дипломатическим путем.

Источник : The Washington Post

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