Увеличение контроля: США назначили Роберта Сторча для надзора за помощью Украине
Офис генерального инспектора Министерства обороны США назначил Роберта Сторча ведущим контролером американской помощи, поступающей в Украину. Новый надзиратель возьмет под свой контроль ключевую помощь, направляемую стране.
Об этом говорится в сообщении Офиса генерального инспектора Пентагона.
С 18 октября он возглавит операцию Атлантическая решимость, направленную на поддержку НАТО через реагирование на военные действия России в Украине.
В рамках этой операции с февраля 2022 года Конгресс выделил $113 млрд на безопасность, экономическую и гуманитарную помощь Украине и другим странам, пострадавшим от войны, а также для поддержки американских военных через Европейское командование Вооруженных сил США.
Сам Сторч будет находиться непосредственно в Украине и руководить группой, которая мониторит американскую помощь в сфере безопасности.
Этот шаг является важным в контексте предоставления Украине поддержки в условиях растущих обсуждений о необходимости целевого использования американской помощи.
Создание новой команды происходит в критическое время для помощи Украине, когда все больше республиканцев начали ставить под сомнение необходимость расходования миллиардов долларов в Украине и призывают к усилению надзора за тем, куда идет помощь.
Источник: Офис генерального инспектора Пентагона
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