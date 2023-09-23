Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
В Украине введут бальную систему начисления пенсий в 2024 году: как это будет работать
Мир
Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Увеличение контроля: США назначили Роберта Сторча для надзора за помощью Украине

Увеличение контроля: США назначили Роберта Сторча для надзора за помощью Украине
Фото: Getty Images

Офис генерального инспектора Министерства обороны США назначил Роберта Сторча ведущим контролером американской помощи, поступающей в Украину. Новый надзиратель возьмет под свой контроль ключевую помощь, направляемую стране.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального инспектора Пентагона.

С 18 октября он возглавит операцию Атлантическая решимость, направленную на поддержку НАТО через реагирование на военные действия России в Украине.

Сейчас смотрят

В рамках этой операции с февраля 2022 года Конгресс выделил $113 млрд на безопасность, экономическую и гуманитарную помощь Украине и другим странам, пострадавшим от войны, а также для поддержки американских военных через Европейское командование Вооруженных сил США.

Сам Сторч будет находиться непосредственно в Украине и руководить группой, которая мониторит американскую помощь в сфере безопасности.

Этот шаг является важным в контексте предоставления Украине поддержки в условиях растущих обсуждений о необходимости целевого использования американской помощи.

Создание новой команды происходит в критическое время для помощи Украине, когда все больше республиканцев начали ставить под сомнение необходимость расходования миллиардов долларов в Украине и призывают к усилению надзора за тем, куда идет помощь.

Читайте также
Артиллерия, ПВО и кассетные боеприпасы: Байден объявил о новом пакете помощи
Увеличение контроля: США назначили Роберта Сторча для надзора за помощью Украине

Источник: Офис генерального инспектора Пентагона

Деньги, США, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Дуда назвал условие поставки военной техники Украине
Анджей Дуда
Прожиточный минимум 2024: размер и что предлагает проект госбюджета
Увеличение контроля: США назначили Роберта Сторча для надзора за помощью Украине
Декретные выплаты 2023 для неработающих: что нужно знать – объясняет эксперт
Декрет
Выплаты на детей во время войны: перечень денежных пособий 2023
Гроші, гривня,
США могут предоставить Украине ATACMS, которые малоэффективны для Крыма — Ходжес
Бен Ходжес Годжес

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Увеличение контроля: США назначили Роберта Сторча для надзора за помощью Украине
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Увеличение контроля: США назначили Роберта Сторча для надзора за помощью Украине
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Увеличение контроля: США назначили Роберта Сторча для надзора за помощью Украине
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Увеличение контроля: США назначили Роберта Сторча для надзора за помощью Украине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь