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Мобилизация в РФ не прекращалась. Ежедневно набирают до 1 100 человек — ГУР

мобілізація в РФ
Фото: Getty Images

Ежедневно в ВС РФ мобилизуют около 1 тыс. — 1 100 человек для пополнения потерь на фронте и формирования резервных полков. Этот процесс продолжается постоянно, просто не так массово, как в октябре-декабре 2022 года.

Такие данные обнародовал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

По его словам, на самом деле у россиян есть мотивация идти воевать — это зарплата, особенно в кризисных регионах.

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— Российские военнопленные откровенно признаются, что пошли в армию, потому что там платят, а у него “ипотека, семья и так далее”. И этот мотив на сегодня является основным для тех людей, которые добровольно идут на мобилизацию, подписывают контракты и воюют, — объяснил он.

Скибицкий отметил, что уровень зарплат у российских военных зависит от того, где находится подразделение, то есть участвует ли оно в боевых действиях.

— У россиян четко определено, что день боевых действий — это плюс 8 тыс. рублей к зарплате. Если говорить в абсолютных цифрах, то это примерно 220-250 тыс. рублей (около $2,5 тыс.) в месяц. Это для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях на первой линии соприкосновения, — добавил представитель ГУР.

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Російські окупанти

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты все чаще отказываются погибать на войне в Украине, поэтому российское командование нашло способ “поощрить” военных идти на штурмы.

В частности, личному составу 108 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества, которые вызывают эйфорию и притупляют боль.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 691-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: РБК-Украина
Армия России, Война в Украине, ГУР, мобілізація, Разведка, Російська агресія, Росія
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