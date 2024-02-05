Вертолет Ми-8: особенности и технические характеристики

Ми-8 — советский многоцелевой вертолёт, разработанный в начале 1960-х на ОКБ имени Н. Л. Миля. Он входит в число наиболее массово используемых вертолетов в истории авиации.

Читайте на Фактах ICTV об особенностях и характеристиках вертолета Ми-8.

Вертолет Ми-8: особенности

Ми-8 — один из двух самых массовых двигательных вертолетов в мире, предназначенный для выполнения многих военных и гражданских задач. Он используется более чем в 50 странах, включая Индию, Китай и Иран.

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Первый его прототип В-8 поднялся в воздух 9 июля 1961 года. Второй прототип В-8А взлетел 17 сентября 1962 года. После доработок в 1967 году Ми-8 был принят на вооружение советских ВВС. Он показал себя удачной машиной, поэтому закупки Ми-8 для российских ВВС продолжаются до сих пор.

Модернизация вертолета Ми-8 завершилась в 1980 году и привела к созданию усовершенствованного варианта этой машины — Ми-8МТ, который отличается улучшенной силовой установкой (2 двигателя ТВ3-117) и наличием вспомогательной силовой установки.

По данным, стоимость вертолета Ми-8 стартует с шести миллионов долларов.

Технические характеристики вертолета Ми-8

Ударный вертолет Ми-8 оборудован четырехканальным автопилотом АП-34, который обеспечивает стабилизацию тангажа, крена и направления, а также высоты полета (± 50м).

Навигационно-пилотажные приборы и радиооборудование позволяют осуществлять полеты Ми-8 в любое время суток как в простых, так и в сложных метеоусловиях. Вертолет оборудован системой обогрева (используется керосиновый обогреватель КО-50) и вентиляцией, для поддержания комфортной температуры в кабине экипажа и грузовой кабине.

В пассажирском варианте вертолета Ми-8 устанавливается до 18 кресел, в транспортном варианте — применяются откидные лавки на 24 места.

Вертолет Ми-8 имеет одновинтовую схему с 5-лопастным опорным и 3-лопастным рулевыми винтами. Крепление лопастей несущего винта — шарнирное:

горизонтальный шарнир;

вертикальный шарнир;

осевой шарнир.

Крепление лопастей рулевого винта — совмещенное (осевой и горизонтальный), карданного типа. Лопасти несущего винта цельнометаллические и состоят из полого лонжерона, прессованного из алюминиевого сплава, к задней кромке которого приклеены 24 (на некоторых версиях 23) отсека с сотовым заполнителем из алюминиевой фольги, образующие профиль. В свою очередь все лопасти несущего винта оснащены пневматической сигнализацией повреждения лонжерона.

Вертолет Ми-8 оборудован электрической системой против обморожения лопастей. Он питается переменным напряжением 208 вольт, работает как в автоматическом, так и в ручном режимах.

Дальность полета:

с дополнительными топливными баками — 1300 км;

при максимальном запасе авиатоплива — 800 км;

при максимальной загрузке — 550 км;

расход авиатоплива — 0,72 т/ч.

Во время полета, при отказе одного из двигателей, автоматически выходит на повышенную мощность другой двигатель. Горизонтальный полет выполняется без снижения высоты. Опорный винт, на основном режиме, вращается на оборотах 192 мин-1, рулевой — 1445 мин-1.

В системе управления вертолетом используются три гидроусилителя КАУ-30Б (комбинированный агрегат управления) в управлении несущим винтом и один РА-60Б (рулевой агрегат) в управлении рулевым винтом.

Шасси вертолета Ми-8 трехопорное, не убирающееся, для предотвращения касания земли рулевым винтом имеется хвостовая опора.

Система внешней подвески вертолета позволяет перевозить грузы массой до 3000 кг.

Технические характеристики:

двигатель: 2 х ГТД ТВ3-117;

дальность: 500 км;

продолжительность: 4 ч;

масса пустого: 7 200 кг;

взлетная мощность: 2 х 1900 л.с.;

максимальная взлетная масса: 13 000 кг;

нормальная взлетная масса: 11 100 кг;

максимальная скорость: 250 км/ч;

крейсерская скорость: 230 км/ч;

нагрузка в кабине: 4 000 кг;

нагрузка на подвеске: 4 000 кг;

статический потолок: 1760 м;

практический потолок: 5000 м;

экипаж: 2-3 чел;

пассажиры: до 24 чел.

Фото: Armyinform

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