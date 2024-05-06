Ракеты к ЗРК Patriot уже в Украине — глава Минобороны Испании

Украина уже получила ракеты к ЗРК Patriot, присланные Испанией и другими союзниками.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время визита в казармы Санхенис и Главный военный госпиталь Орад-и-Гахиас в Сарагосе, где проходят подготовку украинские бойцы.

Ракеты Patriot для Украины

— Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, и должно быть очень четко понятно, что они предназначены для Украины, чтобы защитить себя от нападений, которым она подвергается со стороны России, — объяснила она.

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По ее словам, все должны четко осознавать, что Украина подверглась вторжению со стороны Путина, который не намерен останавливаться.

26 апреля издание El Pais написало, что Испания согласилась передать Украине ракеты для систем ПВО Patriot, а вот сами зенитно-ракетные комплексы пока предоставлять не будет.

Причина — это единственное эффективное средство противодействия в случае ракетной атаки, и что испанские вооруженные силы недостаточно укомплектованы.

Источник: El Mundo

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