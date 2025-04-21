Папа Римский Франциск скончался
21 апреля, в Пасхальный понедельник, умер Папа Римский Франциск.
Отошел в вечность 88-летний Папа Римский Франциск в своей резиденции в Санта-Марте.
О смерти Папы Франциска сообщил кардинал Кевин Фаррелл.
Умер Папа Римский: что известно
– Дорогие братья и сестры, с глубокой грустью должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска.
Сегодня в 07:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца, – отметил Кевин Фаррелл.
Вся его жизнь, подчеркнул кардинал, была посвящена служению Господу и его церкви.
– Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, отвагой и вселенской любовью, особенно в пользу бедных и маргинализированных.
С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса мы отдаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога, – отметил Кевин Фаррелл.
Напомним, что вчера, 20 апреля, 88-летний Папа Франциск появился на публике, чтобы поздравить верующих с Пасхой.
– Братья и сестры, с Пасхой! – сказал Папа Римский Франциск.
Основную часть благословения Папы Римского зачитал его помощник, где было упоминание, в частности, и об Украине.
После того как Папа Римский Франциск поздравил паломников на балконе базилики святого Петра, его повезли среди верующих папомобилем.
Отметим, что 14 февраля Папу Римского Франциска госпитализировали с бронхитом.
Через четыре дня у понтифика диагностировали уже двустороннюю пневмонию.
В больнице Папа Римский провел 38 дней.
23 марта Папа Франциск показался перед верующими на балконе больницы имени Агостино Джемелли в кресле колесном.
17 апреля стало известно, что Папа Римский Франциск не будет возглавлять Пасхальные богослужения и ритуалы 20 апреля из-за потребности в восстановлении после болезни.
Источник: Vatican News