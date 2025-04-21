Папа Римский Франциск скончался

21 апреля, в Пасхальный понедельник, умер Папа Римский Франциск.

Отошел в вечность 88-летний Папа Римский Франциск в своей резиденции в Санта-Марте.

О смерти Папы Франциска сообщил кардинал Кевин Фаррелл.

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– Дорогие братья и сестры, с глубокой грустью должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 07:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца, – отметил Кевин Фаррелл.

Вся его жизнь, подчеркнул кардинал, была посвящена служению Господу и его церкви.

– Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, отвагой и вселенской любовью, особенно в пользу бедных и маргинализированных.

С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса мы отдаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога, – отметил Кевин Фаррелл.

Напомним, что вчера, 20 апреля, 88-летний Папа Франциск появился на публике, чтобы поздравить верующих с Пасхой.

– Братья и сестры, с Пасхой! – сказал Папа Римский Франциск.

Основную часть благословения Папы Римского зачитал его помощник, где было упоминание, в частности, и об Украине.

После того как Папа Римский Франциск поздравил паломников на балконе базилики святого Петра, его повезли среди верующих папомобилем.

Отметим, что 14 февраля Папу Римского Франциска госпитализировали с бронхитом.

Через четыре дня у понтифика диагностировали уже двустороннюю пневмонию.

В больнице Папа Римский провел 38 дней.

23 марта Папа Франциск показался перед верующими на балконе больницы имени Агостино Джемелли в кресле колесном.

17 апреля стало известно, что Папа Римский Франциск не будет возглавлять Пасхальные богослужения и ритуалы 20 апреля из-за потребности в восстановлении после болезни.

Источник: Vatican News

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