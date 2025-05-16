В США заявили о готовности ввести санкции против России — Bloomberg

США подтвердили европейским партнерам готовность ввести санкции против России. В Вашингтоне ранее говорили, что прибегнет к таким ограничениям в случае отказа Москвы от перемирия с Украиной.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Непоследовательная позиция Трампа по санкциям

По данным издания, европейские чиновники разочарованы из-за непоследовательной позиции президента США Дональда Трампа в вопросе санкций против России.

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Источники отмечают, что Вашингтон давал четкие сигналы о возможности новых ограничений, но до сих пор уклоняется от решительных действий.

Один из собеседников издания выразил надежду, что события этой недели станут сигналом для Трампа, который подтверждает то, что Россия не демонстрирует серьезных намерений по мирному урегулированию. Поэтому США должны перейти к более решительным действиям.

Позиция США в отношении России стала в последнее время более жесткой. Представители администрации Трампа считают, что именно Владимир Путин является главной преградой для заключения мирного соглашения.

По словам источников, американские чиновники, которые недавно встречались с европейскими коллегами в Турции, подтвердили свою готовность к введению санкций.

Это стало реакцией на решение Москвы отправить на переговоры делегацию низшего уровня.

— Я надеюсь, что на следующей неделе дело сдвинется с мертвой точки, поскольку Путин не смог сесть за стол переговоров. Президент Трамп дал понять, что относится к санкциям положительно, наши европейские союзники очень поддерживают его, и я думаю, что момент настал, — заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Конгресс США рассматривает законопроект о санкциях против РФ

Ранее и США, и страны Европы заявляли о готовности ввести санкции против России в случае, если она не согласится на безусловное прекращение огня с Украиной сроком на 30 дней.

Однако российский диктатор Владимир Путин отклонил это предложение и предложил провести переговоры со стороной Украины в Стамбуле. Переговоры состоялись 16 мая.

Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с Россией.

Законопроект о санкциях против России уже находится на рассмотрении Конгресса США. По предварительной информации, большинство сенаторов поддерживают его принятие.

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