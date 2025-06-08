Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп отправил 2 тыс. нацгвардейцев

Президент США Дональд Трамп отправил 2000 бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес для противодействия беспорядкам, вызванным рейдами против нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает BBC.

Протесты в Лос-Анджелесе

По словам Трампа, внутренние войска «отлично поработали» в Лос-Анджелесе, где в субботу произошло столкновение между протестующими и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Для разгона толпы в районе Парамаунт, где проживают преимущественно латиноамериканцы, правоохранители применили слезоточивый газ.

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В Лос-Анджелесе в результате операций ICE арестовали 118 человек, в том числе 44 в пятницу, 6 июня. Губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом назвал рейды федералов жестокими, на что Трамп ответил критикой и назвал его некомпетентным.

Ньюсом сказал, что привлечение Национальной гвардии только усилит напряжение.

Обычно применение Национальной гвардии согласовывает губернатор штата, но Трамп воспользовался положением, которое позволяет ему самому взять контроль.

Трамп заявил, что Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не в состоянии выполнять свои обязанности, тогда федеральное правительство вмешается и решит проблему.

Позже министр обороны Пит Хэгсет пригрозил мобилизовать морских пехотинцев, если насилие в Лос-Анджелесе продолжится, заявив, что войска в соседнем Кэмпи Пендлтоне находятся в повышенной боевой готовности. Ньюсом назвал это заявление безумным поведением.

В субботу вечером ситуация в районе Парамаунт утихла, но столкновения между протестующими и правоохранителями все еще продолжались. Население Парамаунта более чем на 80% состоит из латиноамериканцев.

Ранее в СМИ появлялась информация о намерении администрации Трампа отменить временный легальный статус для около 240 тысяч украинцев, которые нашли убежище в США, спасаясь от войны в Украине.

Источник : BBC

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