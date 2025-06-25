Зеленский и Трамп встретились на полях саммита НАТО: о чем говорили

Завершилась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Гааге.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского и Трампа: что известно

— Продолжительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Обсудили все действительно важные вопросы. Я благодарю господина президента, благодарю Соединенные Штаты, — написал глава государства.

По его словам, во время встречи речь шла о путях прекращения огня и достижения мира.

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— Говорили о том, как защитить наших людей, — добавил Зеленский.

Трамп в свою очередь назвал встречу с Зеленским “очень приятной”, хотя в прошлом “были небольшие трудности”, пишет The Guardian.

— Я хотел узнать, как у него (Зеленского — ред.) дела, — сказал Трамп.

Относительно российского вторжения президент США сказал:

— Я думаю, он хотел бы, чтобы это закончилось. Я так думаю… Я вынес из встречи, что он хотел бы, чтобы это закончилось. Я думаю, что сейчас отличное время, чтобы это закончить, — добавил Трамп.

Встреча президентов длилась 45 минут — значительно дольше, чем предусматривала программа, уточняет Европейская правда.

Запланированное общение с прессой не состоялось.

Переговоры между президентами США и Украины начались вскоре после завершения главной встречи лидеров НАТО и обнародования итогового решения саммита.

В решении страны-члены Альянса среди прочего взяли на себя обязательство поддерживать ВСУ за счет собственных оборонных расходов.

Напомним, вчера Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с Владимиром Зеленским в рамках мероприятий, которые проходят в Гааге под эгидой саммита НАТО.

– Спрошу, как дела. Он (Владимир Зеленский – ред.) в затруднительном положении. Ему вообще не следовало там быть, – добавил он.

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