Трамп не исключает вторичных санкций против РФ раньше, чем через 50 дней

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допускает возможность введения вторичных санкций против Российской Федерации раньше, чем через объявленные им 50 дней.

Трамп о вторичных санкциях против России

Во время брифинга журналист спросил у президента США, приблизился ли он к введению вторичных санкций против РФ.

— Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придется ввести против них вторичные санкции, — ответил Трамп.

После этого журналист задал уточняющий вопрос о том, может ли президент США ввести вторичные санкции до истечения 50-дневного срока. Трамп ответил утвердительно, не исключая такого развития событий.

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На прошлой неделе Дональд Трамп заявил о намерении США прибегнуть к жестким экономическим мерам против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто урегулирование войны в Украине.

Спикер Белого дома Каролин Ливитт подтвердила эту позицию, отметив, что США готовы ввести 100% пошлины и вторичные санкции против России.

По ее словам, санкции также коснутся стран, которые продолжают покупать нефть у Москвы, что существенно ударит по российской экономике.

Министр финансов США Скотт Бессент поддержал эту инициативу, призвав европейских партнеров последовать примеру в случае принятия такого решения.

В среду, 23 июля, министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что санкции против российской нефти могут стать реальным инструментом давления на Кремль в вопросе Украины.

Источник : Fox News

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