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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Трамп не исключает вторичных санкций против РФ раньше, чем через 50 дней

Трамп допускает введение вторичных санкций против РФ раньше, чем через 50 дней
Фото: Getty Images

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допускает возможность введения вторичных санкций против Российской Федерации раньше, чем через объявленные им 50 дней.

Трамп о вторичных санкциях против России

Во время брифинга журналист спросил у президента США, приблизился ли он к введению вторичных санкций против РФ.

— Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придется ввести против них вторичные санкции, — ответил Трамп.

После этого журналист задал уточняющий вопрос о том, может ли президент США ввести вторичные санкции до истечения 50-дневного срока. Трамп ответил утвердительно, не исключая такого развития событий.

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На прошлой неделе Дональд Трамп заявил о намерении США прибегнуть к жестким экономическим мерам против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто урегулирование войны в Украине.

Спикер Белого дома Каролин Ливитт подтвердила эту позицию, отметив, что США готовы ввести 100% пошлины и вторичные санкции против России.

По ее словам, санкции также коснутся стран, которые продолжают покупать нефть у Москвы, что существенно ударит по российской экономике.

Министр финансов США Скотт Бессент поддержал эту инициативу, призвав европейских партнеров последовать примеру в случае принятия такого решения.

В среду, 23 июля, министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что санкции против российской нефти могут стать реальным инструментом давления на Кремль в вопросе Украины.

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Источник: Fox News

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