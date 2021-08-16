В понедельник, 16 августа, Ростовский Южный окружной военный суд отправил в тюрьму четырех крымских татар по обвинению в так называемом алуштинском деле Хизб ут-Тахрир.

Они получили различные сроки заключения — от 12 до 18 лет.

12 лет в колонии строгого режима дали преподавателю арабского языка и предпринимателю Эльдару Кантимирову.

Ленур Халилов — бывший глава религиозной общины Алушта получил 18 лет заключения, такой же срок получил и охранник мечети этой общины Руслан Месутов.

13 лет в колонии проведет имама мечети села Малореченское Руслан Нагаев.

Кроме основного наказания, осужденные крымские татары получили по году ограничения свободы после окончания тюремного заключения.

По версии российского следствия, указанные лица создали ячейку исламской партии Хизб ут-Тахрир, которая запрещена и признана Россией террористической организацией, проводили собрания планировали “вербовать” новых участников.

В Украине и большинстве стран мира деятельность Хизб ут-Тахрир разрешена и не признается противоправной.

Доказательствами в ростовском суде служили тайно сделанные аудиозаписи собрания участников, свидетельства засекреченных свидетелей и сотрудников ФСБ РФ.

При этом никакого оружия, взрывчатки или намерений осуществлять любой террористический акт обвиненные не имели и об этом говорится в материалах дела.

Источник: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность