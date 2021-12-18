Беларусь готова разместить российское ядерное оружие внутри страны — МИД

Официальный Минск заявил о готовности разместить на территории Беларуси российское ядерное оружие.

Об этом в интервью заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

Он отметил, что это можно считать реакцией на “возможные действия” НАТО на территории государств, граничащих с Беларусью.

— То, о чем заявил Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения – это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши, – заявил глава белорусского МИД.

Владимир Макей верит в то, что НАТО пытается “создать плацдарм против России” и на территории Украины.

– Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, растет, – заверил он.

Никакой конкретной информации о потенциальных действиях или численности упомянутых военнослужащих глава МИД Беларуси не предоставил.

Источник: БелТА