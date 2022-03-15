Вечером 14 марта в прямом эфире государственного российского телеканала Первый канал появилась женщина с плакатом, призывающим остановить войну в Украине и перестать верить в пропаганду РФ. Ею оказалась редактор канала Марина Овсянникова.

Представители канала официально подтвердили инцидент и добавили, что по данному факту уже проводится служебная проверка. Понесет ли ответственность за его показ сам Первый канал, пока неизвестно.

Марина Овсянникова выбежала в кадр прямо во время вечерних новостей. На ее плакате были нарисованы российский и украинский флаги.

— NO WAR. Остановите войну! Не верьте в пропаганду. Здесь вам врут. Russians against war, – написала она на своем плакате.

Сразу после инцидента Марину задержали полицейские. По состоянию на вечер 14 марта она находится в участке на допросе.

Также известно, что за считанные минуты до демонстрации в прямом эфире Марина Овсянникова сняла видео, в котором назвала Россию страной-агрессором, а войну в Украине – большим преступлением.

Она также рассказала, что ее отец – украинец, а мать – россиянка, однако они никогда не воевали, а ожерелье на ее шее, раскрашенное в цвета флагов Украины и России, символизирует призыв немедленно остановить войну, которую развязал диктатор Путин.

– К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. Мне очень стыдно, – подчеркнула она.

Пока Марину Овсянникову допрашивают силовики, на ее странице в Facebook каждую секунду появляются комментарии со словами благодарности за смелость и справедливую позицию.

По предварительной информации, на нее уже составлен админпротокол за “дискредитацию российской армии”.