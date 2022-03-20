Руководство Кремля рассматривает возможность задействовать в войне против Украины несовершеннолетних граждан РФ. Так хотят пополнить ряды захватнической армии из-за нехватки живой силы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины, ссылаясь на приказ Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения Юнармия к проведению “специальной операции на территории Украины”, который подписал министр обороны РФ Шойгу.

В документе говорится о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе захватнической армии.

Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Геннадия Жидко.

Кремль пошлет на войну против Украины детей из Юнармии — разведка / 3 фотографии

Юнармия – российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ. Она отличается радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Членами организации стают дети с 8 лет.

В Главном управлении разведки напоминают, что к аналогичным действиям прибегала нацистская Германия во время Второй мировой войны.

С 1943 года ученики старших классов в подразделениях Гитлерюгенда привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 года на службу в гитлеровскую армию было привлечено 150 тыс. несовершеннолетних девушек.

Источник: Главное управление разведки