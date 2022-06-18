Июнь, 17 в 21:25

Российская Федерация снова пытается распространять фейковые новости об Украине. В этот раз московские СМИ утверждают, что якобы Украина просит предоставить информацию обо всех украинцах в возрасте до 60 лет, которые находятся на территории Польши.

По данным Центра противодействия дезинформации, Правительственный центр безопасности обнаружил фейковое письмо в Министерство иностранных дел Польши, якобы поступившее от МИД Украины. В письме просят сообщить данные обо всех мужчинах призывного возраста, что якобы должно помочь ВСУ для мобилизации граждан Украины.

Специалисты отследили, что дезинформация появилась еще 3 февраля на сайте российского информационного агентства. Уже 17 июня этот фейк опубликовал марионеточный Telegram-канал.

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— Враг пытается получить персональные сведения об украинцах, находящихся за границей, для дальнейшего проведения информационно-психологических операций, направленных на снижение доверия к Украине в целом, — говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации призывают проверять подозрительные псевдодокументы, опубликованные в социальных сетях. Граждан просят узнавать информацию только на официальных сайтах государственной власти Украины.

Источник: Центр противодействия дезинформации