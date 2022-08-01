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Факты / Мир / Росія

Экс-вице-премьер России Чубайс попал в реанимацию с редкой болезнью

Юля Захарченко, редактор ленты
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Анатолий Чубайс
Фото: Depositphotos

Бывший руководитель администрации президента России Анатолий Чубайс попал в реанимацию. Российскому политику внезапно стало плохо, а руки и ноги стали отниматься.

Об этом заявила прокремлевская пропагандистка Ксения Собчак. По ее словам, у Чубайса подтвердили синдром Гиена-Барре. Это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях – к параличу.

— Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги, — говорится в сообщении.

Собчак заявила, что сам Чубайс утверждает, что его состояние – средней тяжести, однако стабильное. Синдром Гиена-Барре может возникать по разным причинам, среди которых есть бактериальные или вирусные инфекции. Болезнь могла спровоцировать также хирургическая операция.

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