Январь, 22 в 10:15

Российское руководство отдает себе отчет, что усиленная военная угроза будет продолжаться еще много лет после войны в Украине.

Так в британской разведке прокомментировали озвученные министром обороны России Сергеем Шойгу планы существенных изменений в структуре Вооруженных сил РФ в 2023-2026 годах.

В ближайшие годы в России планируют увеличить количество личного состава армии до 1,5 млн, что на 11% больше ранее объявленного расширения до 1,35 млн.

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Кроме того, Шойгу анонсировал восстановление Московского и Ленинградского военных округов, частично возвращаясь к советскому типу организации войск на западе России.

Еще в планах Кремля – создать в Карелии, у финской границы, новый армейский корпус.

Тем временем в разведке Минобороны Великобритании уверены: на пути к запланированному расширению Россия, очевидно, будет испытывать трудности и с личным составом, и с оснащением.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Президент Росии