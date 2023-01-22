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Факты / Світ / Росія

Понимают, что угроза на года – разведка Британии о планах Шойгу реформировать ВС РФ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Сергій Шойгу під час засідання "Об'єднаного штабу СВО" 16 грудня 2022

Российское руководство отдает себе отчет, что усиленная военная угроза будет продолжаться еще много лет после войны в Украине.

Так в британской разведке прокомментировали озвученные министром обороны России Сергеем Шойгу планы существенных изменений в структуре Вооруженных сил РФ в 2023-2026 годах.

В ближайшие годы в России планируют увеличить количество личного состава армии до 1,5 млн, что на 11% больше ранее объявленного расширения до 1,35 млн.

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Кроме того, Шойгу анонсировал восстановление Московского и Ленинградского военных округов, частично возвращаясь к советскому типу организации войск на западе России.

Еще в планах Кремля – создать в Карелии, у финской границы, новый армейский корпус.

Тем временем в разведке Минобороны Великобритании уверены: на пути к запланированному расширению Россия, очевидно, будет испытывать трудности и с личным составом, и с оснащением.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Президент Росии

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