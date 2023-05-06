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В Нижнем Новгороде взорвался Audi Q7 с пропагандистом Прилепиным
6 мая на трассе возле российского Нижнего Новгорода взорвался автомобиль Audi Q7, в салоне которого находился пропагандист Захар Прилепин.
На случившееся уже отреагировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Руководитель области уверяет, что Захаром Прилепин в порядке.
Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.
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