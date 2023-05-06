Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Россия
Нуждается в проверке
Татьяна Забожко, редактор ленты

В Нижнем Новгороде взорвался Audi Q7 с пропагандистом Прилепиным

6 мая на трассе возле российского Нижнего Новгорода взорвался автомобиль Audi Q7, в салоне которого находился пропагандист Захар Прилепин.

На случившееся уже отреагировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Руководитель области уверяет, что Захаром Прилепин в порядке.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Взрыв, Вибух авто, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Все четыре дрона приземлены: что известно о ночной атаке на Днепр и область
Збиття дрона
Россияне обстреляли берег Каховского водохранилища осветительными боеприпасами
російські окупанти
Карта боевых действий на 06.05.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Громко под вечер: в Запорожье раздаются взрывы
В Нижнем Новгороде взорвался Audi Q7 с пропагандистом Прилепиным
В ОПУ объяснили причину роста количества аварий на предприятиях России
В Нижнем Новгороде взорвался Audi Q7 с пропагандистом Прилепиным
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
В Нижнем Новгороде взорвался Audi Q7 с пропагандистом Прилепиным
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
В Нижнем Новгороде взорвался Audi Q7 с пропагандистом Прилепиным
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (05.05.2023)
В Нижнем Новгороде взорвался Audi Q7 с пропагандистом Прилепиным
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (05.05.2023)
В Нижнем Новгороде взорвался Audi Q7 с пропагандистом Прилепиным
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь